Jeremy Desplanches verbessert seinen Schweizer Rekord über 400 m Lagen © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Jérémy Desplanches gewinnt an den französischen Meisterschaften in Strassburg über 400 m Lagen in der Schweizer Rekordzeit von 4:13,11 Minuten.Der 22-jährige Genfer verbesserte seinen eigenen Schweizer Rekord von Olympia 2016 in Rio (4:15,46) um gut zweieinhalb Sekunden.