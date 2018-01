Deutlich mehr Nutzfahrzeuge in der Schweiz verkauft

2017 sind in der Schweiz so viele neue Nutzfahrzeuge in den Verkehr gebracht worden wie noch nie im vergangenen Jahrzehnt. Bei den Lastwagen fiel das prozentuale Wachstum mit 12,5 Prozent sogar zweistellig aus. (Archiv) © Keystone/URS FLUEELER

In der Schweiz sind 2017 so viele Nutzfahrzeuge verkauft worden wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Insgesamt wurden 31’683 leichte und 4586 schwere Nutzfahrzeuge sowie 5053 Personentransportfahrzeuge erstmals eingelöst.