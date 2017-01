Deutsche Bank zahlt knapp 600 Millionen Euro für Russland-Affäre

Deutsche Bank wegen Geldwäscherei bestraft: Die Russland-Affäre kostet das Geldhaus knapp 600 Millionen Euro. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

Die Geldwäscherei-Affäre in Russland kommt die Deutsche Bank weniger teuer zu stehen als befürchtet. Die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde DFS hat eine Strafe von knapp 400 Millionen Euro gegen das grösste deutsche Geldhaus verhängt, wie sie am Montagabend mitteilte.