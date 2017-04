Deutsche FDP rüstet sich für Wiedereinzug in den Bundestag

Will mit seiner Partei zurück in den Bundestag: FDP-Parteichef Christian Lindner (ganz rechts) auf dem Parteitag in Berlin. © KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA

Die deutsche FDP zieht mit der Forderung nach durchgreifenden Bildungsreformen und einem deutlichen Ausbau der Digitalisierung in den Bundestagswahlkampf. Der Parteitag in Berlin verabschiedete am Sonntag in Berlin ein fast 90 Seiten umfassendes Programm.