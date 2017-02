Deutsche Regierung beschliesst Handy-Auswertung von Asylbewerbern

Asylbewerber mit unklarer Identität müssen künftig Deutschland ihre Handys herausgeben. (Archiv) © Keystone/DPA dpa/A2836/_CARSTEN REHDER

In Deutschland soll das zuständige Bundesamt in Zukunft auch in die Mobiltelefone von Asylbewerbern schauen dürfen, um deren Identität festzustellen. Die Regierung verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht.