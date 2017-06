Tankred Dorst mit 91 gestorben

Er prägte das deutsche Gegenwartstheater wie kaum ein Zweiter: Autor Tankred Dorst. (Archivbild) © Keystone/DPA dpa/A4691/_MARCEL KUSCH

Wohl niemand hat das zeitgenössische deutsche Theater mit so vielen und so unterschiedlichen Stücken bereichert wie Tankred Dorst. Er schrieb bis zum Schluss. Am Donnerstag ist der Dramatiker mit 91 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag mit.