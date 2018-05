Er besiegte den Italiener Fabio Fognini mit 6:4, 6:4 und greift damit am Samstag nach dem zweiten Titel seiner Karriere nach Metz 2017. Im Final bekommt es die Nummer 49 der Welt nun mit dem Amerikaner Steve Johnson oder Marton Fucsovics aus Ungarn, dem Bezwinger von Stan Wawrinka, zu tun. Die French Open in Paris beginnen am Sonntag.

(SDA)