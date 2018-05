Mit Prämien Fachkräfte gewinnen

Fachkräftemangel in der Pflege: In Deutschland sollen Prämien etwa für Rückkehrer in den Beruf das Problem lindern. (Symbolbild) © KEYSTONE/APA/APA/HELMUT FOHRINGER

In Deutschland will der Pflegebeauftragte der Regierung mit Geldprämien den Personalnotstand in der Pflege beenden. Pflegefachkräfte in Heimen und Kliniken, die in den Beruf zurückkehrten oder ihre Arbeitszeit spürbar aufstockten, sollten 5000 Euro erhalten.