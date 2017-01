Deutscher Segler im Atlantik bei Madeira tot aufgefunden

Im Meer vor der portugiesischen Atlantik-Insel Madeira wurde ein toter deutscher Segler in einem Rettungsboot entdeckt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA LUSA/GREGORIO CUNHA

Ein deutscher Segler ist tot im Atlantik aufgefunden worden. Wie die nationale Seefahrtbehörde AMN am Sonntag mitteilte, wurde die Leiche des 67-Jährigen am Samstagabend in einem Rettungsboot vor der Nordküste der zu Portugal gehörenden Insel Porto Santo entdeckt.