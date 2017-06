Deutsches Gericht prüft Haftentlassung für Schweizer Spion

Die Verteidiger des mutmasslichen Spions haben beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Aufhebung des Haftbefehls beantragt. (Symbolbild) © Keystone/DPA dpa/A3386/_ULI DECK

Die Affäre um den mutmasslichen Schweizer Spion, der derzeit in Deutschland in Untersuchungshaft sitzt, geht in eine neue Runde. Am Mittwoch wurde am deutschen Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Haft des Ende April in Frankfurt verhafteten Geheimagenten geprüft.