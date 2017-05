Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit

Frauen verdienen weiterhin für die gleiche Arbeit weniger als Männer - Deutschland will nun mit einem Gesetz für Gerechtigkeit sorgen (Symbolbild) © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Deutschland will mit einem Gesetz den ungleichen Löhnen zwischen Frauen und Männern beikommen. Das am Freitag vom Bundesrat gebilligte Gesetz sieht ein Auskunftsrecht für Beschäftigte grösserer Firmen vor und nimmt Unternehmen in die Pflicht.