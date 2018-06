Deutschland beginnt Titelverteidigung gegen Mexiko

Toni Kroos zweifelt trotz der enttäuschenden Testspiele nicht an seiner Mannschaft © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

Am Sonntag startet der Titelverteidiger im Moskauer Luschniki-Stadion zur WM. Deutschland spielt ab 17.00 Uhr in der Gruppe F gegen Mexiko.42 Prozent der Deutsche glauben gemäss einer Umfrage der ARD an einen erneuten WM-Titel.