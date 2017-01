Deutschland feiert an der WM Sieg gegen Kroatien

Der EM-Dritte war vor dem letzten Spiel in der Gruppe C punktgleich mit den deutschen Handballern, die den fünften Sieg im fünften Spiel verbuchten.

Für die Achtelfinals hat sich überraschend auch Deutschlands Gruppengegner Weissrussland qualifiziert. Die Weissrussen besiegten Ungarn 27:25 und sicherten sich im letzten Moment das Ticket für die K.o.-Runde.

Weltmeisterschaft in Frankreich. Gruppenphase. Gruppe C (in Rouen). 5. und letzte Runde: Chile (mit Feuchtmann/Wacker Thun) – Saudi-Arabien 25:26 (13:13). Deutschland – Kroatien 28:21 (13:9). Weissrussland – Ungarn 27:25 (15:13). – Rangliste (je 5 Spiele): 1. Deutschland* 10. 2. Kroatien* 8. 3. Weissrussland* 4. 4. Ungarn* 4. 5. Saudi-Arabien 2. 6. Chile 2.

Gruppe D (in Paris). 5. und letzte Runde: Bahrain – Argentinien (mit Schulz/Pfadi Winterthur) 17:26 (8:13). Schweden – Ägypten 33:26 (15:9). Katar – Dänemark 29:32 (16:14). – Rangliste (je 5 Spiele): 1. Dänemark*. 10. 2. Schweden* 8. 3. Ägypten* 6. 4. Katar* 4. 5. Argentinien 2. 6. Bahrain 0.

Achtelfinals: Frankreich – Island, Spanien – Brasilien, Mazedonien – Norwegen, Russland – Slowenien, Deutschland – Katar, Kroatien – Ägypten, Schweden – Weissrussland, Dänemark – Ungarn.

(SDA)