Die Deutschen freuen sich über den ersten WM-Sieg © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Deutschland feiert an der Weltmeisterschaft in Dänemark im vierten Spiel den ersten Sieg. Der Olympia-Zweite bezwingt Aufsteiger Südkorea 6:1.Drei der sechs Tore erzielten die Deutschen im Powerplay, so auch die ersten beiden zur 2:0-Führung (21.).