Bald darf man in Deutschland Majestäten beleidigen

Böhmermanns "Schmähgedicht" gegen Erdogan war der Auslöser: Der Paragraf wegen "Majestätsbeleidigung" soll aus dem Gesetzbuch verschwinden. © KEYSTONE/EPA DPA/ROLF VENNENBERND

Die deutsche Regierung will den umstrittenen Majestätsbeleidigung-Paragrafen abschaffen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin die Streichung des Paragrafen 103 aus dem Strafgesetzbuch.