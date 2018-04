Devils trotz Hischier-Tor in Playoff-Rücklage

Die New Jersey Devils feiern Nico Hischiers erstes Playoff-Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gegen Tampa Bay Lightning © KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA

Die New Jersey Devils stehen in den NHL-Playoffs bereits unter Zugzwang. Das Team mit Nico Hischier und Mirko Müller verliert in Tampa 3:5 und liegt in der Achtelfinal-Serie 0:2 zurück.