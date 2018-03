DiCaprio bleibt seinem Beuteschema treu

Leonardo DiCaprio steht auf einen ganz bestimmten Frauentyp. Bridget Hall, Kristen Zang, Helena Christensen, Natasha Henstridge, Amber Valletta, Eva Herzigova, Gisele Bündchen, Bar Refaeli oder Kelly Rohrbach: Sie sind meistens blond, jünger, Models und natürlich bildhübsch.

Jetzt also wieder. DiCaprio (43) soll fest mit Camila Morrone (20) zusammen sein. Morrone ist natürlich auch Model und Schauspielerin («Bukowski», «Death Wish»). Bereits ihre Eltern waren Schauspieler. Mutter Lucila Solá spielt hauptsächlich Nebenrollen in TV-Serien («The Cleaner», «Kirstie», «Modern Family»), auch ihr Vater kennt man vor allem aus solchen Rollen («Foxy Fantasies», «CSI: Miami»).

Wegen ihres Jobs leben die Eltern, die ursprünglich aus Argentinien kommen und unterdessen getrennt sind, denn auch in Los Angeles, wo am 16. Juni 1997 Tochter Camila zur Welt kam. Camila hat übrigens einen sehr berühmten Stiefvater – Al Pacino ist mit Mutter Lucila zusammen.

Erste Gerüchte, dass DiCaprio und Morrone ein Paar sind, kamen bereits im Dezember 2017 auf. Obwohl beide immer eine Beziehung dementierten, sieht man sie immer wieder Arm in Arm durch Hollywood spazieren – und küssen.

Morrone begann schon früh als Model zu arbeiten. Ihren ersten grösseren Auftritt hatte sie 2017 für Moschino. Kurz darauf wurde sie aufs Cover der türkischen Vogue gehievt. Ach ja: Wir mögen uns ja sicher alle noch gerne ans Video des «Love»-Adventskalenders erinnern:

Morrone und DiCaprio haben bereits zusammen Ferien verbracht. Über Neujahr sind sie, gemeinsam mit Tobey Maguire und seinen zwei Kindern, nach Aspen gegangen.

Den «Durchbruch» definitiv geschafft, hat Morrone auf Instagram. Ihrem Account folgen unter anderem Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Karlie Kloss, Kylie und Kendall Jenner, Gemma Ward und Virgil Abloh.

Mit diesen Models hat sie auch sonst einiges gemeinsam. So ging Morrone im November 2017 mit Kendall Jenner und Bella Hadid in die Bahamas in die Ferien.

Wir sind uns sicher, dass wir noch viel von Camila Morrone hören werden.

(rr)