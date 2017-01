Die 3 schönsten Schneeschuhtouren

In Zusammenarbeit mit:

1. Risipass

Die Tour vom Dorf Stein SG auf den Risipass ist eine der beliebtesten im Toggenburg. Und das hat seine guten Gründe. Den Startpunkt erreicht man von Zürich mit dem ÖV in gut anderthalb Stunden, der Aufstieg ist mit 600 Metern gerade recht für einen sportlichen, aber nicht zu anstrengenden Tag, das Gelände ist ebenmässig ansteigend, und schliesslich ist die ganze Aufstiegsroute ein Sonnenhang, sodass man bei passendem Wetter jede Menge Vitamin D und Stimmungsaufheller tanken kann.

Auf einen Blick: Von Stein SG nordöstlich durch die Hänge via Hag und Ahorn auf den Risipass (1457 m). Zurück auf demselben Weg. Hin und zurück 5,8 km, je 620 m Auf- und Abstieg, ca. 3 ½ Std.

2. Fähnerenspitz

Der Fähnerenspitz ist ein recht unscheinbarer Berg bei Appenzell. Er steht etwas im Schatten seines grösseren Bruders, des Hohen Kastens. Aber nur sprichwörtlich. Denn auch diese Aufstiegsroute ist ein einziger Sonnenhang. An typischen Appenzeller Gehöften geht es allmählich auf den 1505 m hohen Gipfel, mit tollen Ausblicken auf die schroffen Grate und Türme drüben im Alpstein und, zumindest ganz oben, über das Ausserrhodische bis zum Bodensee.

Auf einen Blick: Von Brülisau via Schluecht, Kapf, Guggeier und den Westgrat auf den Fähnerenspitz. Hin und zurück 6,6 km, je 600 m Auf- und Abstieg, ca. 3 ½ Std. Einkehren: Brülisau. Beim Abstieg nach Steinegg zusätzlich bei Eggli.

3. Alp Sellamatt

Die Churfirsten stürzen auf ihrer Südseite beinahe im freien Fall zum Walensee ab. Auf der Nordseite aber sind sie bedeutend sanfter, und auf einer Höhe von etwa 1500 Metern liegt bei der Alp Sellamatt gar eine wunderschöne, ausgedehnte Hochterrasse, durchsetzt mit Wäldern und Wäldchen. Traumhaft ist diese Route nach einem frischen Schneefall. Dann sind die Tannen winterlich leuchtend eingepackt, und die lange Reihe der Zacken und Zähne der Churfirsten ergeben unter der gleissenden Sonne einen perfekt fotogenen Hintergrund.

Auf einen Blick: Von der Alp Sellamatt via Zinggen und Hinder-Lücheren zum Schribersboden, in einem grossen Bogen um den Thurtalerstofel via Engi wieder zum Schribersboden und schliesslich via Lochhütte und Lämboden zurück zur Alp Sellamatt. Der östliche Loop dieser Tour ist als Schneeschuhtrail markiert, der westliche Loop folgt dem gespurten Winterwanderweg. Länge 8 km, je 330 m Auf- und Abstieg, ca. 3 Stunden. Einkehren: Alp Sellamatt, Zinggen-Pub.

