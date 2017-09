Die älteste Frau der Welt in Jamaika gestorben

Die derzeit älteste Frau der Welt, Violet Brown, ist in Jamaika verstorben. © KEYSTONE/AP/RAYMOND SIMPSON

Die derzeit älteste Frau der Welt ist tot. Die Jamaikanerin Violet Brown starb am Freitag im Alter von 117 Jahren in einem Spital in Montego Bay, wie die Zeitung «Jamaica Gleaner» am Wochenende berichtete.