Die AS Roma gewinnt ein weiteres Heimspiel

Der Römer Doppeltorschütze Edin Dzeko (links) mit Teamkollege Radja Nainggolan © KEYSTONE/EPA ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

Die AS Roma kommt im 15. Serie-A-Heimspiel in dieser Saison zum 14. Sieg. Beide Tore zum 2:0 gegen Empoli schiesst Edin Dzeko.Der 30-jährige Bosnier Edin Dzeko führt nun die Torschützenliste in Italien mit 23 Treffern an und hat in allen Wettbewerben zusammengezählt 33 Mal getroffen.