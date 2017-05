AS Roma qualifiziert sich für Champions League

In diesem Spiel war alles drin, was der Römer Zuschauer liebt: Emotionen und Leiden, zittern und jubeln. Einen Sieg brauchte die AS Roma, um Platz 2 und damit die direkte Qualifikation für die Champions League zu sichern. Es begann schlecht, mit einem Gegentor nach nur drei Minuten. Und es endete im kollektiven Delirium mit dem 3:2-Siegestor von Diego Perotti in der 90. Minute.

Und dazwischen: Grosses Kino! Die Einwechslung von Francesco Totti in der 54. Minute. Es war sein Abschiedsspiel nach 786 Einsätzen für die Roma, den Klub, den er eine 24-jährige Profi-Karriere lang nie verlassen hat. 31 Minuten gewährte Trainer Luciano Spalletti seinem Captain. So viele wie in der Serie A seit dem 25. September 2016 nicht mehr.

Nun tritt Totti, der im Stadion schon vor dem Anpfiff eine Ehrenrunde lief, von der Römer Bühne ab. Ob er wie von der Klubführung gewünscht ins Management einsteigt, ist ungewiss. Eher hängt er noch eine Saison in einer schwächeren Liga an, wohl in den USA. Eine Erklärung von Totti zu seiner Zukunft wird am Montag erwartet.

Viel bewegen konnte Totti im Spiel nicht. Aber mit ihm auf dem Rasen schoss die Roma noch zwei Tore, das allein genügte dem Publikum im seit Wochen ausverkauften Olimpico. Die entscheidende Figur war vielmehr Edin Dzeko, dem der rasche Ausgleich zum 1:1 gelang (10.) und der die Tore zum 2:1 durch Daniele de Rossi (74.) und zum 3:2 durch Diego Perotti (90.) vorbereitete. Der Bosnier wurde zudem mit 29 Treffern Torschützenkönig der Serie A.

Während die Roma sich über Platz 2 freute, musste sich Napoli trotz des souveränen 4:2-Auswärtssieges gegen Sampdoria Genua mit dem heiklen 3. Rang begnügen. Die Süditaliener spielten den spektakulärsten und besten Fussball der Liga und sie schossen auch 17 Tore mehr etwa als Meister Juventus Turin, doch nun müssen sie die Champions League über die Playoff-Spiele im August erreichen. Das ist schwer genug: Seit 2009 hat es nur ein einziges italienisches Team – die AC Milan 2013 vor vier Jahren – geschafft, die Playoffs zu überstehen.

AS Roma – Genoa 3:2 (1:1). – 59’716 Zuschauer. – Tore: 3. Pellegrini 0:1. 10. Dzeko 1:1. 74. De Rossi 2:1. 79. Lazovic 2:2. 90. Perotti 3:2.

Sampdoria Genua – Napoli 2:4 (0:2). – 19’147 Zuschauer. – Tore: 36. Mertens 0:1. 42. Insigne 0:2. 49. Hamsik 0:3. 50. Quagliarella 1:3. 65. Callejon 1:4. 90. Alvarez 2:4.

Cagliari – Milan 2:1 (1:0). – 12’225 Zuschauer. – Tore: 17. Pedro 1:0. 72. Lapadula (Foulpenalty) 1:1. 93. Pisacane 2:1. – Bemerkungen: 63. Bacca (Milan) verschiesst Penalty. 75. Gelb-Rote Karte gegen Paletta (Milan).

Die weiteren Spiele vom Sonntag. 20.45 Uhr: Crotone – Lazio Rom, Fiorentina – Pescara, Inter Mailand – Udinese, Palermo – Empoli, Torino – Sassuolo.

Rangliste: 1. Juventus Turin 38/91 (77:27). 2. AS Roma 38/87 (90:38). 3. Napoli 38/86 (94:39). 4. Atalanta Bergamo 38/72 (62:41). 5. Lazio Rom 37/70 (73:48). 6. AC Milan 38/63 (57:45). 7. Inter Mailand 37/59 (67:47). 8. Fiorentina 37/59 (61:55). 9. Torino 37/50 (66:63). 10. Sampdoria Genua 38/48 (49:55). 11. Cagliari 38/47 (55:76). 12. Sassuolo 37/46 (55:58). 13. Udinese 37/45 (45:51). 14. Chievo Verona 38/43 (43:61). 15. Bologna 38/41 (40:58). 16. Genoa 38/36 (38:64). 17. Empoli 37/32 (28:59). 18. Crotone 37/31 (31:57). 19. Palermo 37/23 (31:76). 20. Pescara 37/17 (35:79).

(SDA)