Die Barrage ist zurück

Im zweiten Anlauf haben sich die Klubvertreter mit 16 zu vier Stimmen für die Reaktivierung der Barrage entschieden. Damit wurde die Zweidrittelmehrheit erreicht. Noch im Herbst 2017 votierten die Vertreter gegen die Einführung. Bereits ab nächster Saison kommt es wieder zu Entscheidungsspielen zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Tabellen-Zweiten der Challenge League.

Auch bei den Anspielzeiten gibt es eine Änderung. In der Challenge League haben die Heimklubs die Möglichkeit, ihre Spiele am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr, am Sonntag zwischen 14.30 und 16 Uhr und unter der Woche zwischen 19 und 20 Uhr anzusetzen. Zudem fällt das Montagsspiel weg, neu wird das Spiel vom Freitagabend im TV gezeigt.

In der Challenge League dürfen ab nächster Saison vier Spieler ausgewechselt werden, so sollen junge Spieler mehr Einsatzmöglichkeiten bekommen.

Neu ins Führungsgremium der Swiss Football League wurde Rocco Delli Colli, Präsident des FC Rapperswil-Jona, gewählt. Der 56-Jährige ersetzt den zurückgetretenen Peter Stadelmann.

