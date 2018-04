Nach dem 35. Spieltag führt das Duo mit 14 Punkten Vorsprung auf die ersten Verfolger.Paderborn, das nach der einzigen Bundesliga-Saison 2014/15 gleich durchgereicht worden war, schaffte den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga. Das vor 16 Jahren aus der Regionalliga (4.) zwangsrelegierte Magdeburg ist ab Sommer nach zwei 4. Plätzen in den letzten beiden Jahren erstmals in seiner Vereinsgeschichte zweitklassig.

(SDA)