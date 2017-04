Die Berner Frauenrechtlerin Marthe Gosteli ist am Freitag 99-jährig verstorben. © Bild: Gemeinde Ittigen

Die Frauenrechtlerin Marthe Gosteli ist am Freitag in ihrem 100. Lebensjahr verstorben. Das teilte ihre Wohngemeinde Ittigen BE mit. Gosteli hatte in den 1960er Jahren die Frauenbewegung in der Schweiz massgeblich geprägt.