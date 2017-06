Die Bestätigung für Mathias Frank

Mathias Frank - der aktuell beste Schweizer in der Tour de Suisse © KEYSTONE/WALTER BIERI

Mathias Frank ist an der Tour de Suisse der Schweizer Trumpf im Bezug auf das Gesamtklassement. Der Luzerner hielt in der ersten Bergetappe mit der Favoritengruppe mit und klassierte sich im vierten Teilstück der Rundfahrt im 6. Rang. Denselben Platz belegt er auch in der Gesamtwertung.