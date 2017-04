Die besten Guggen treffen sich in der Ostschweiz

2005 wurde erstmals die beste Guggenmusik bei der Guggen Schweizermeisterschaft gesucht. Seither gab es zwei weitere Austragungen des Events. Die Idee ist, dass der Anlass alle vier Jahre in einer anderen Region der Schweiz stattfinden soll. In erster Linie geht es um Spass, Freude, Fasnacht und erst in zweiter Linie um die Bewertung.

2014 holte die «Guggämusig Chapf Chläpfler» (GMCC) aus Engelburg den Silber-Pokal. «Dieses Erlebnis hat uns motiviert und dazu bewogen, den grossartigen Event in die Ostschweiz zu holen», sagt Adi Osterwalder, OK-Präsident der Guggen Schweizermeisterschaft 2018. Er wurde von der GMCC angefragt, den Event als OK-Präsident zu leiten. Als Eventveranstalter, Gründungsvater der Engelburger Guggenächt und Ehrenfödlebürger der Stadt St. Gallen hat Osterwalder das Fasnachtsvirus im Blut.

Bei den vierten Gugge Schweizermeisterschaften kann jede Guggenmusik mit Vereinssitz in der Schweiz teilnehmen. «Es spielt dabei keine Rolle, ob Gross- oder Kleinformation, Kinder-, Familien-, Männer- oder Frauengugge. Wichtig ist uns ein guter Mix aus Guggenmusiken der ganzen Schweiz», sagt Osterwalder. Zudem soll es für Guggen, welche nicht an Wettspielen teilnehmen möchten, Auftrittsmöglichkeiten im Rahmenprogramm geben.

(red.)