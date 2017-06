Die besten Werbungen der Welt

Beim Cannes Lions Festival werden jährlich die wichtigsten Preise in der Werbebranche verliehen. Google hat deshalb die YouTube-Statistiken ausgewertet und schon vorher eine Rangliste gemacht. Dabei wurden nicht nur die Klicks gezählt, sondern auch die Sehzeit und das Verhältnis von organischen und bezahlten Views. Und das sind nun offenbar die besten Werbungen:

1. Nike Football: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More

2. Knorr #LoveAtFirstTaste

3. Clash of Clans: Hog Rider 360

4. Best Day Of My Life – Shell #makethefuture

5. How to Use a Raw Egg to Determine if Your Mattress is Awful – #PURPLE

6. Samsung: This is a phone

7. The Unexpected John Cena Prank / Hidden Camera

8. Budweiser 2017 Super Bowl Commercial / «Born The Hard Way»

9. A Better Super Bowl / NFL Hyundai Super Bowl LI

10. 2017 Kia Niro / «Hero’s Journey» Starring Melissa McCarthy