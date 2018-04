Die Dreifach-Kombination macht Guerdats Hoffnungen zunichte

In Paris hat es nicht geklappt. Steve Guerdat mit bedrückter Miene (Archivaufnahme) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Steve Guerdat missglückt der zweite Tag beim Weltcup-Final in Paris gründlich. Nach 11 Strafpunkten und dem 28. Rang kommt er für eine Klassierung in den vorderen Positionen nicht mehr in Frage.