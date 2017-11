Die Ehrlich Brothers verzaubern Dornbirn

Von Dezember 2017 bis Mai 2018 sind die beiden Zauberbrüder erneut mit ihrer spektakulären Show unterwegs. Andreas und Chris Ehrlich lassen einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, 8 Tonnen schwer und 2000 PS stark! Sie teleportieren Menschen aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen und sie wagen ein Experiment, bei dem einer der beiden Brüder geschrumpft wird… Egal ob auf der Bühne oder mitten im Publikum: Ihre Lockerheit, ihr Witz und ihr Charme übertragen sich auch in den grössten Arenen mühelos auf Zuschauer von jung bis alt. Aufgrund des Riesenerfolges gehen jetzt zahlreiche Zusatztermine in den Vorverkauf.

Der Aufwand der Show ist enorm: Allein elf Trucks sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren. Die 50-köpfige Crew wird 30 Kilometer Kabel verlegen und 500 Spezialeffekte zünden. Mit FASZINATION präsentieren die Ehrlich Brothers eine atemberaubende Show mit weltweit einmaligen Illusionen.

Am Samstag, 28. April 2018 – ab 19.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) in der Messehalle 11 in Dornbirn (Vorarlberg/Österreich). Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, HOTLINE: 0043 1/96096 234 sowie www.oeticket.com. Weitere Infos unter www.showfactory.at und unter www.ehrlich-brothers.com.