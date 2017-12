Was beginnt wie einer ihrer grössten Hits, «Everlong», endet im Weihnachts-Song «Christmas (Baby Please Come Home)», der mit Glocken eingeläutet wird und von drei Background-Sängerinnen gesungen wird.

Passend zum weihnachtlichen Song hat sich auch die Band mit Weihnachtspullis, Samichlaus-Mützen und Schneemann-Gilets eingedeckt. Sogar Schnee rieselt von der Studiodecke. Wer da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dem ist wohl auch nicht mehr zu helfen…

(enf)