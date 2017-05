Die Frauen des FC Buchs bringen dem FCSG Glück

Gegen 600 Mitbewerber hatten sich die Frauenmannschaft des FC Buchs in einem Voting durchgesetzt und eine VIP-Loge im Wert von 7’000 Franken für das Spiel des FCSG gegen Vaduz gewonnen. Daher ging es für das Team, das in der 3. Liga spielt für einmal nicht nach Thusis, Kirchberg oder Eschenbach sondern in den Kybunpark. Genauer gesagt in eine exklusive VIP-Loge.

Die in ihrer Liga fünftplatzierten Buchserinnen genossen den Abend bei einem Viergänge-Menü und bewiesen, dass sie nicht nur gut Fussball spielen, sondern auch ausgelassen feiern können. Dennoch konnten sie die Nacht nicht ganz zum Tag machen, denn heute, Sonntag, ging es bereits um 11 Uhr gegen den FC Widnau um wichtige Punkte auf dem grünen Rasen.

