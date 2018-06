Es gibt noch Tickets fürs OpenAir St.Gallen. © Tagblatt / Urs Bucher

Die Openair-Saison im FM1-Land steht vor der Türe. Das Openair Rock am Weier in Wil macht am 15. Juni den Anfang. Hier erfährst du, welche Festivals ausverkauft sind und wo du noch Tickets ergattern kannst.