Die grosse Ratlosigkeit beim FCSG

«Uns bleibt nichts anderes übrig als extrem aufzupassen und uns zusammenzureissen», sagt Alain Wiss nach der Niederlage gegen YB. Über Abstieg rede man noch nicht. Ob die Leistung von Wiss und den anderen Spielern noch der ersten Liga würdig ist, steht im «Fussballer-Zeugnis»:

Dejan Stojanovic: 4.5

Präsentierte sich als valabler Ersatz für Daniel Lopar. Zeigte einige tolle Paraden und schaltete sich gut ins Spiel ein. Besonders gefallen haben uns seine präzisen Zuspiele und Auswürfe. Hat sich heute für weitere Einsätze empfohlen.

Alain Wiss: 4.5

Eine tolle Partie von Wiss, welcher nach sehr langer Zeit wieder einmal von Anfang an eingesetzt wurde. Kompliment für den Einsatz und die Sicherheit, welche die St.Galler Defensive klar verstärkte. Unverständlich, weshalb der Trainer so lange nicht auf ihn gesetzt hat.

Roy Gelmi: 4.0

Zeigte eine unaufgeregte Leistung und liess nichts anbrennen. Zeigte in der Schlussphase Verletzungserscheinungen, hoffentlich ist es nichts Ernsthaftes.

Silvan Hefti: 4.0

Der Einsatz und der Kampfgeist stimmten. Eine unauffällige, aber auch fehlerfreie Partie.

Kofi Schulz: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Andreas Wittwer: 3.5

Beteiligte sich zwar aktiv am Spielaufbau und konnte sich auch einige Male in Szene setzen, blieb jedoch hinter den Leistungen, die er in der Vergangenheit bereits gezeigt hatte.

Yannis Tafer: 3.5

Ein blasser Auftritt von Tafer, konnte sich wenig in Szene setzen. Er ist und bleibt ein Spieler mit zwei Gesichtern.

Marco Aratore: 4.0

Ein guter Auftritt von Aratore, spielte bemüht und kämpfte.

Nzuzi Toko: 3.0

Bis zu seinem Ausschluss war es eine sehr ansprechende Leistung von Toko. Ging vielleicht etwas zu übermotiviert zu Werke und war bereits zur Halbzeit rotgefährdet. Zinnbauer hätte hier früher reagieren müssen.

Gianluca Guadino: 4.5

Zeigte eines seiner besten Spiele im Dress von grün-weiss. Kämpfte, rackerte und verteilte die Bälle und zeigte eine feine technische Klinge. Schade, dass er nicht immer in dieser Verfassung Spiele bestreiten kann.

Tranquillo Barnetta: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Sejad Salihovic: 4.5

War bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung einer der besten St.Galler auf dem Platz. Kämpfte und zeigte grossen Einsatz.

Lucas Cueto: 3.5

Konnte Salihovic in keinster Weise ersetzen. War ungefährlich und wirkte fahrig.

Albian Ajeti: 4.5

Der Stürmer konnte sich heute in der ersten Halbzeit oft in Szene setzen und sorgte mit seinen Angriffen für Unruhe in der YB-Abwehr. Leider gelang ihm kein Tor, verdient hätte er es aber auf jeden Fall.

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4.0

Fazit: Nach einer ansprechenden Leistung verlieren die Espen in der Schlussphase gegen YB mit 0 : 2. Bis zur 60. Minuten waren die Espen die bessere Mannschaft. Trotz der eigenwilligen Startformation gelang den St.Gallern eine gute Partie. Wäre die Chancenauswertung in der ersten Halbzeit besser gewesen, hätte diese Partie durchaus eine andere Wendung nehmen können. Dies bringt dem FCSG jedoch nichts, die grün-weissen müssen nun aufpassen, damit sie nicht weiter in den Abstiegsstrudel geraten. Die nächsten beiden Partien werden wegweisend werden, sowohl für die Mannschaft auch für Joe Zinnbauer, der sich nach wie vor im Amt halten kann.

(Reto Latzer)