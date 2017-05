Die grün-weisse Brücke ist zurück

Am Samstagabend fotografierte ein Todayreporter die grün-weisse Brücke am Bürenstich von Wil in Richtung St.Gallen. Es ist bereits die zweite FC St.Gallen Brücke. Schon im Februar 2016 war eine Autobahnbrücke in Kriessern in grün-weiss gestrichen. Diese ist nun aber bereits seit 11 Monaten wieder grau. Die Täter wurden bis zum Umstreichen nicht gefasst.

Kantonspolizei St.Gallen ermittelt

Ein paar eingefleischte FCSG-Fans haben nun offenbar den Drang verspürt, wieder eine Brücke anzumalen. Die Täter seien der Kantonspolizei St.Gallen noch nicht bekannt, sagt Mediensprecher Florian Schneider. «Wir haben die Ermittlungen in der Zwischenzeit aufgenommen.»

Denn seine Liebe zum Fussball ausdrücken, indem man eine Brücke anmalt, das ist natürlich nicht erlaubt. «Das ist Beschädigung von fremdem Eigentum und geht unter Sachbeschädigung», sagt Florian Schneider.

Anzeige ist wahrscheinlich

Den Tätern droht eine Anzeige. Diese wurde bislang allerdings noch nicht eingereicht. «Wir wissen noch nicht, wem die Brücke gehört, der Eigentümer muss die Anzeige einreichen», sagt Schneider. Am Montag werde der Brückeneigentümer informiert, wahrscheinlich ist es das Amt für Nationalstrassen oder eine andere öffentliche Institution.

Ist der Reinigungsaufwand für die Brücke allerdings gross genug, herrscht im vorliegenden Fall ebenfalls ein Offizialdelikt. Damit würde auch die öffentliche Hand gegen die Täter strafrechtlich vorgehen.

Reinigung so schnell wie möglich

Die FCSG-Brücke bei Kriessern war rund drei Monate lang in den Farben des FC St.Gallen bemalt, dann wurde sie wieder grau. Auch bei der Brücke auf dem Bürenstich strebt die Polizei eine möglichst schnelle Reinigung an. «Die Reinigung übernimmt ebenfalls der Eigentümer, weil die Farben die Verkehrsteilnehmer aber ablenken, hoffen wir auf eine rasche Reinigung», sagt Florian Schneider.

Der TVO-Beitrag zur grün weissen Brücke in Kriessern:

(enf)