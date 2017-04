Bis zum OpenAir St.Gallen oder dem Openair Frauenfeld geht es noch ein Weilchen. Zeit genug also, um die passende Openair-Garderobe zusammen zu stellen. Damit du weisst, was dieses Jahr angesagt ist, haben wir uns durch die Instagram-Profile der Stars gewühlt. Was die Promis beim Coachella getragen haben, siehst du in unserer Galerie.

Und dann hätten wir hier noch Emily Ratajkowski, die zeigt, wie man richtig tanzt:

Ein Beitrag geteilt von Emily Ratajkowski (@emrata) am 14. Apr 2017 um 10:29 Uhr