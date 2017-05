Die Higa-Party ist wieder Geschichte

Den Gästen hat die Higa-Party grossen Spass gemacht. © FM1Today

Am Mittwochabend stieg an der Churer Frühlingsmesse die jährliche Higa-Party vor Auffahrt. Die Veranstaltung ist ein Muss für Chur und Umgebung. Deshalb war der Andrang schon früh am Abend sehr gross. Wir haben die schönsten Bilder der fröhlichen Party.