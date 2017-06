Die Könige laufen auf

Die Anspannung ist gross. Jeder, der guten Fussball liebt, blickt heute gebannt nach Cardiff in Wales. Dort kämpfen Real Madrid und Juventus Turin um den Titel in der «Königsklasse». Real Madrid steht bereits zum dritten Mal in vier Jahren im Endspiel der Champions League. Die Mannschaft von Zinedine Zidane gewann letztes Jahr den Final im Penaltyschiessen gegen Stadtrivale Atletico und sicherte sich damit den 11. Titel in der Champions League, respektive im Landesmeistercup.

Juventus Turin hingegen hofft auf den ersten Titel seit 1996 im europäischen Wettbewerb und will die spanische Dominanz brechen. Vor allem mit ihrem Ass im Ärmel, dem Goali Gianluigi Buffon, wollen sie den Spaniern, insbesondere Cristiano Ronaldo, die Stirn bieten.

Jubel in Turin:

MADNESS IN TURIN pic.twitter.com/BbnaMs6mjS — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 3, 2017

Das Spiel im Liveticker: