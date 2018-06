Die Konzerverlängerung von Andreas Gabalier

Sobald Andreas Gabalier in St. Gallen die Bühne verlassen hat, gibt es bei uns im Radio eine Stunde lang nur die grössten Hits des österreichischen Superstars. Das ist der perfekte Ausklang für alle, die im Auto nach Hause fahren, oder als kleiner Wermutstropfen für alle, die am Konzert leider nicht dabei sein konnten. Die Andreas Gabalier Konzertverlängerung auf Radio Melody gibt es am Samstag, 09. Juni 2018 sobald das Konzert im Fussballstadion in St.Gallen zu Ende ist.

Du kannst eine Stunde lang nur die grössten Andreas Gabalier Hits entweder über DAB+ (z.B. in deinem Auto) geniessen, oder direkt auf deinem Handy mit der Radio Melody App.

Unsere Reporter sind ebenfalls vor Ort und berichten vom Konzert. Bilder vom Open Air, Eindrücke und Stimmen gibt es schon während dem Event online zu sehen.