Die längste Schlittenkette der Welt

Am Wochenende waren die Bedingungen, mit dem Schlitten einen Hügel runterzugleiten, ideal. Im FM1-Land musste man teils stundenlang anstehen, um mit der Gondel in die Höhe zu gelangen. Auch in der Wildkogel-Arena in Neukirchen/Bramberg wurde am Sonntag auf einer 14 Kilometer langen Strecke gerodelt, wie die Österreicher das Schlittenfahren bezeichnen.

Und dies mit einer bleibenden Erinnerung: Es gab für die Leistung, eine Kette mit 508 Rodlern zu bilden, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Bedingung dafür: Die Teilnehmenden mussten eine geschlossene Kette bilden und sich gemeinsam in Bewegung setzen. Hier gibt’s das eindrückliche Video.

(red.)