Die Migros will sich bessern

Eine gewisse Widersprüchlichkeit lässt sich der Migros nicht absprechen. Auf der einen Seite sind die als «Raschelsäckli» bekannten Plastiktüten seit November nicht mehr gratis. «Der Umwelt zuliebe» kosten diese neu 5 Rappen. Kein Allerweltsbetrag, aber doch genug, als dass man es sich zwei- bis dreimal überlegt, nicht einen eigenen Sack von zuhause mitzunehmen.

Diverse Kritik in den sozialen Medien

Doch seit der Einführung der neusten «Mania» sieht sich die Migros mit Negativschlagzeilen konfrontiert: Die Migros-Mania ist den Augen vieler Internetnutzer und Naturschützer nichts anderes als bare Hypokrisie. Bei der Sammelaktion werden den Kunden kleine Bausteine verteilt, die Lego-kompatibel sind. Eine herzige Gratisaktion zum Sammeln. Wenn nur die Verpackung nicht wäre. Die Bausteine seien klein, so klein, dass sie aus technischen Gründen in Plastikschälchen eingesetzt werden müssen, schreibt Mediensprecherin Monika Weibel auf Anfrage von FM1Today. Zusammengefasst heisst das: Die Bausteine, mit denen sich kleine Migros-Filialen bauen lassen sind aus Plastik, die Schälchen sind aus Plastik und das Säckchen, in denen Schälchen und Teilchen verteilt werden, sind ebenfalls aus Plastik. Oder aus Kundensicht ausgedrückt:

Migros verspricht Besserung

Neben dieser Plastikflut kommt es für die Kritiker einer Verhöhnung gleich, dem Kunden für ein «Raschelsäckchen» fünf Rappen abzuknöpfen. Weibel wiegelt ab: «Natürlich werden wir diesen Aspekt bei einer nächsten ‘Mania’ Rechnung tragen und wenn nötig nach Alternativen suchen.» Und: «Bei dieser Mania sind die einzelnen Sammelelemente zum Teil sehr klein. Deshalb mussten aus technischen Gründen für die ganz kleinen Elemente Plastikschälchen eingesetzt werden, damit diese in der Verpackungsmaschine nicht wegrollen und auch besser in die Beutelchen verpackt werden können.» Die Mediensprecherin erinnert auch daran, dass der Migros die Umwelt ein grosses Anliegen ist: «Nicht umsonst haben wir seit 2013 mit verschiedenen Massnahmen geschafft, insgesamt 2726 Tonnen Verpackungsmaterial ökologisch zu verbessern.»

An den Raschelsäckchen selbst verdient die Migros übrigens nichts. Gewinne, die aus dem Verkauf der Einweg-Plastiksäckchen erzielt werden, fliessen in externe Umweltprojekte. Welche das sein werden, will die Migros in nächster Zeit bekannt geben.

(saz)