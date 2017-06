Die neue Radio Melody-App ist da!

Bevor es losgeht, brauchst du natürlich die App. Hier kannst du sie downloaden:

Die neue Radio Melody-App zeichnet sich besonders durch die innovative Art der Navigation aus: sie ist ein Würfel, der sich mit einer «Wisch»-Bewegung ganz einfach drehen lässt. So kannst du beliebig zwischen verschiedenen Inhalten hin und her wechseln, Musik hören und sich aber auch über die Welt der Schlagerstars informieren.

Radio Melody

«Die schönsten Schlager und grössten Oldies» gibt es jetzt auch auf dem Smartphone. Im Zentrum der Radio Melody App steht die Musik mit dem Livestream und den beliebten Star-Interviews des Radio Melody Teams. In der App könnt ihr auch ganz einfach für eure Lieblingshits voten.

Wetter

Egal, wo ihr euch gerade befindet, wir zeigen euch die Temperaturen und die Sonnenscheindauer von eurem individuellen Standort. Ihr bekommt auch alle Infos zur Niederschlagsmenge und der Windgeschwindigkeit.

Übrigens: Wir haben die einzige Wetterprognose, die nicht lügt. Ehrlich. 😉

Verkehrsseite

Neben guter Musik und sonnigen Wetterprognosen gibt es auf der App auch der schnellste Verkehrsservice und zwar in Echtzeit. Wenn es stockt und staut, wirst du als erstes informiert und kannst den Stau umfahren.

FM1Today

Auf FM1Today gibt es, News und Unterhaltung aus dem FM1-Land, der Schweiz und dem Rest der Welt für dich. So siehst du auf den ersten Blick was in der Ostschweiz passiert.

Hier kannst du die App downloaden: