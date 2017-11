Die neue TV Show von Andy Borg

“Beim Andy!” ist der Name Programm, denn hier treffen sich nicht nur Kollegen, sondern Freunde! Und so schlüpfen „Die Stoakogler“, obwohl bereits in Show-Rente, noch einmal in ihre Tracht und singen ihren legendären Hit „Steirermen“. „Die jungen Zillertaler“ beweisen ebenfalls ihre Hit-Qualität und auch Stefan Mross ist mit von der Partie. Eins kann man schon verraten: Auf die Zuschauer und Fans warten viele große Stars der Branche und so manche Überraschung!

Weil der österreichische Sender ATV nur in Österreich empfangbar ist, kann die Sendung dafür über Internet nachgeschaut werden. Die Feedbacks auf die Sendung waren durchs Band sehr positiv. Schreibt uns Eure Meinung im Kommentar.