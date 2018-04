Die Paldauer bringen den Frühling mit

Im Zeitalter, wo vermehrt Gigantismus zählt und jeder Künstler den anderen mit noch mehr Lichteffekten zu übertrumpfen versucht, bieten die Paldauer ein aussergewöhnliches Konzert. Die schönen, romantischen aber auch rockigen Melodien und die exzellenten Musiker stehen im Vordergrund. Neben ihre Hits „Tanz mit mir Corina, Düsseldorfer Girl, Na endlich Du, ich muss Dich wiedersehn und vielen mehr, haben die Paldauer immer wieder hitverdächtige, neue Songs in ihrem Gepäck.

Das Franz Griesbacher, der Bandleader der Paldauer, zunehmend angefragt wird, bei Grossveranstaltungen wie Open Air Flumserberg, wie auch Bregenzer Festspiele, die gesamte Moderation zu übernehmen, bestätigt nicht nur seine Beliebtheit, sondern auch sein Können, das Publikum für einige Stunden von den Alltagsorgen zu befreien.

Ohne Schweiz keine Paldauer

Radio Melody Musikredakteur Werner Plüss hat mir Bandleader Franz Griesbacher über die Erfolgsgeschichte und Frühlingskonzerte in der Schweiz gesprochen.

Die Paldauer – Live -und „hautnah“ – mehr als eine Schlagerband, dass können die Fans am Sonntag, 29. April 2018 ab 18:00 Uhr im Lorzensaal in Cham.Türöffnung und Abendkasse ab 17.00 Uhr, Vorverkauf bei Ticketcorner oder +41 79 402 40 62 (Rene Hertig).

Gewinne Tickets

Radio Melody verlost für das Konzert vom Sonntag, 29. April 2018 im Lorzensaal in Cham in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Rene Hertig 3×2 Karten. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss das komplette Formular ausgefüllt werden. Das Gewinnspiel endet am Montag, 09. April 2018 um 12.00 Uhr.