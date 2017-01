Briefmarken werden bald teurer

Das Versenden von Briefen dürfte per 2019 teurer werden: Dies kündigte Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller an. (Archivbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Das Porto zum Versenden von Briefen dürfte per 2019 teurer werden. Dies stellte Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller in einem Interview in Aussicht. Zudem verteidigte er den eingeschlagenen Weg mit den Agenturen als unumgänglich.