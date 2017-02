Die Post in Berneck verschwindet

In der gemeinsamen Medienmitteilung von Volg, der Gemeinde Berneck und der Post heisst es, dass die drei involvierten Parteien «gemeinsam das Dienstleistungsangebot in Berneck stärken».

So will die Gemeinde Berneck die Post-Liegenschaft an der Neugass 23 erwerben und mit Volg einen Mieter einziehen lassen, der auch Postgeschäfte erledigen kann. Voraussichtlich im Frühjahr 2018 soll der neue Verkaufsladen seine Tore öffnen. Vorteile sind laut Mitteilung die «deutlich grössere Ladenfläche» mit Postagentur. Heuer bietet Volg an der gleichen Gasse bereits seine Lebensmittel an. Diese Filiale sei aber mit 70 Quadratmetern zu klein. Ausserdem stünden verschiedene, kostspielige Investitionen an.

Die Gemeinde stelle so sicher, dass das Angebot für den täglichen Einkauf und für Postdienstleistungen unmittelbar im Dorfzentrum bestehen bleibt. Der Kaufpreis beläuft sich auf 870’000 Franken und untersteht dem fakultativen Referendum. Stimmberechtigte Berneckerinnen und Bernecker können bis zum 21. März 2017 eine Urnenabstimmung verlangen.

Bei der Poststelle in Berneck sind derzeit vier Mitarbeitende tätig. Ob sie entlassen werden, ist noch unklar. «Wir stehen noch am Anfang des Prozesses und werden persönliche Gespräche mit den Betroffenen führen», sagt Markus Werner, Mediensprecher bei der Post. Sofern möglich werde den Mitarbeitenden ein Angebot für eine Weiterbeschäftigung unterbreitet. Werner: «Dabei kommt ein schweizweit einheitlicher Sozialplan zur Anwendung.»

