Die RhB spendiert Margaritas

Am Freitagabend warten rund 30 Leute am Bahnhof Chur auf den Zug nach Arosa. Doch dieser kommt einfach nicht. Die Fahrgäste stehen ratlos auf dem Bahnsteig. «Ein Mitarbeiter der RhB kam und hat uns informiert, dass vorläufig keine Züge bis Arosa fahren», sagte Lesereporterin Anja zu FM1. War also der Hotel-Brand schuld? «Nein, der Zug hatte einen Fahrzeugdefekt», sagt RhB-Mediensprecher Simon Rageth.

Die RhB schickte die Gestrandeten ins Restaurant nebenan, um die Wartezeit zu verkürzen. «Sie sagten uns, dass wir auf Kosten der RhB etwas trinken dürfen», sagt die Leserreporterin. Die Bahnkunden wählten das nahe liegende Restaurant Tres Amigos und offenbar auch den nahe liegenden Drink: Margarita. «Plötzlich wurden diese uns angeboten – mit Erdbeer und Mango, es war wirklich witzig.»

Rageth: «Es liegt im Ermessen des Betriebsüberwachung und der Mitarbeiter vor Ort, ob man den Leuten etwas offerieren kann. Dass es gerade ein Margarita war, ist Zufall. Die Leute konnten bestellen, was sie wollten. Unser Mitarbeiter hat am Ende einfach die Rechnung bezahlt.»

Nach einer halben Stunde holte der Zugbegleiter der RhB seine Fahrgäste wieder zurück zum Bahnhof – der Zug aus Arosa war inzwischen wieder eingetroffen. Für einmal hatte die Aprés-Ski-Party schon in Chur begonnen.

(red.)