Die Rhema 2018 ist offziell eröffnet

Bereits kurz vor dem Startschuss für die geladenen Gäste strömen die ersten Besucher auf das Rhema-Gelände. Handwerk, Leidenschaft und Fleiss – das sind die Wörder, die die Rhema 2018 prägen sollen. So stehen dieses Jahr vor allem die handwerklichen Berufe im Vordergrund.

«Es ist ein Aufbruch»

Für die politische Prominenz ist die Messe klar ein wichtiger Treffpunkt, wenn es um das Gewerbe in der Region geht, sagt Regierungspräsident Fredy Fässler: «Die Rhema ist identitäsbildend für eine Region und ungeheuer wichtig. Vor allem für eine Region, die schwierige Zeiten hatte als Grenzregion, beispielsweise mit dem starken Franken. Dies hat sich gebessert. Es ist ein Aufbruch»

Ein Aufbruch in neue Zeiten. In der digitalen Welt sollen darum an der Rhema vor allem die Jungen Einblick in die Berufsvielfalt erhalten: «Es geht um das Arbeiten mit den Händen. Das ist immer noch wichtig und wird immer wichtiger», sagt der Messeleiter Simon Büchel. Zum vierten Mal leitet Simon Büchel die Rheintalmesse, die sich seit 2015 in einem neuen Gewand präsentiert.

Keine «Sauf-Messe»

So gibt es weniger Messetage und es finden mehr Tagungen und Events statt. Eigentlich liege der Schwerpunkt der Rhema nicht beim Party machen, aber: «Ab und zu ein Gläsli Wein oder Bier trinken, das gehört dazu. Dabei macht man als Geschäftsmann oft die besten Geschäfte», sagt Simon Büchel.

Auch dieses Jahr werden wieder rund 50’000 Besucher auf dem Allmendplatz in Altstätten erwartet. Die Rhema geht noch bis am Sonntag.

TVO-Beitrag vom 2. Mai 2018:

(Dominik Zulian/abl)