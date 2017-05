Die Rockets verlieren Spiel 5 in San Antonio

Houstons Schweizer Center Clint Capela (Nummer 15) spielte bei der Overtime-Niederlage gegen San Antonio während 34 Minuten © KEYSTONE/EPA/LARRY W. SMITH

Der Schweizer NBA-Spieler Clint Capela und die Houston Rockets stehen nach der 107:110 Overtime-Niederlage in San Antonio kurz vor dem Ausscheiden. Die Spurs führen in der Serie mit 3:2 Siegen. Capela stand in der Nacht zum Mittwoch während 34 Minuten im Einsatz.