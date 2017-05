Die Rolling Stones kommen am 20. September nach Zürich

Spielen am 20. September zum 14. Mal in der Schweiz: Die Rolling Stones. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/EVAN AGOSTINI

Auf ihrer diesjährigen Europa-Tour «Stones – no Filter» machen die Rolling Stones auch Halt in Zürich. Am 20. September treten sie im Stadion Letzigrund auf. Der Vorverkauf beginnt am 12. Mai um 8 Uhr.«Ich bin so begeistert, diesen Herbst durch Europa zu touren.