Die Schlagzeile deines Jahres

«Ein Jahr, zwei Mal Geburtstag»

Mein 2016 wurde gegen Ende ziemlich turbulent: Ich erkrankte an einer Lungenembolie mit Lungenentzündung. Ich hätte sterben können, doch ich hatte grosses Glück. Noch bin ich nicht ganz auf dem Damm, aber es wird alles wieder gut. Doch von jetzt an feiere ich jedes Jahr zwei Mal Geburtstag. Einmal meinen richtigen im Januar und meinen neuen am 1. Dezember.

«Ein schlagkräftiges Duo»

Wir sind in diesem Jahr beste Freundinnen geworden. Seit gut einem Jahr gehen wir in eine Klasse in der Kantonsschule, doch erst ein gemeinsames Hobby liess eine richtige Freundschaft entstehen. Wir beide merkten bald, dass es im Karate-Unterricht nicht nur ums Kämpfen geht, wir lernten, uns besser durchzusetzen und gewannen Selbstvertrauen. Zwischen der Schule und dem Training basteln wir oder reden einfach nur. Eigentlich nehmen wir uns jeweils vor, die Hausaufgaben zu machen, aber uns kommt immer etwas dazwischen.

Fiona Zirngast (16) aus Urdorf und Vera Bergmann (16) aus Rifferswil

«Das Leben ist meine Party»

2016 war einfach ein geiles Jahr. Ich war viel unterwegs, machte mehrere Städtereisen und habe die Zeit mit meinen Freunden in vollen Zügen genossen. Dieses Lebensgefühl wollte ich mir erhalten und habe mir deshalb im Sprachaufenthalt in Irland mein erstes Tattoo stechen lassen. Ich fand, dass es das Wort «Dreams» ziemlich gut auf den Punkt bringt. Gleichzeitig ist es auch der Titel eines Songs von Shindy, den ich dieses Jahr oft gehört habe.

Daniel Kadic (18) aus Oberuzwil

«In Love with Toni»

Mein Jahr wurde hauptsächlich durch mein Studium geprägt. Ich studiere Style und Design an der Zürcher Hochschule der Künste. Deshalb verbrachte ich 2016 viel Zeit auf dem Toni-Areal in Zürich. Dabei sind meine Freunde teils etwas zu kurz gekommen, doch manchmal gibt es eben Phasen, in denen einen die Arbeit oder das Studium stark beansprucht. Doch ich liebe, was ich tue, deshalb war 2016 ein gutes Jahr.

Sabrina Deuss (28) aus Zürich

«Trautes Heim, Glück zu zweit»

Dieses Jahr bin ich drei Mal umgezogen. Von St.Gallen nach Chur und wieder zurück nach St.Gallen. Seit Juli wohne ich mit einem guten Freund zusammen. Unser WG-Leben könnte kaum besser sein: Wir besitzen zwei Nerf Guns, veranstalten regelmässig Fifa-Turniere auf unserer Playstation und seit kurzem besitzen wir sogar einen automatischen Staubsauger. Und das zweite Grossartige, das mir dieses Jahr passiert ist, ist, dass ich meine Freundin kennengelernt habe.

Davide Scardanzan (26) aus St.Gallen

«Neuer Job, neue Freiheit»

Für mich war dieses Jahr vor allem eines von grosser Bedeutung: Nachdem ich bisher nur Praktika gemacht habe, konnte ich mir nun eine Lehrstelle als Fachfrau Betreuung in einer Kindertagesstätte ergattern. Das sorgt nicht nur finanziell für etwas Entlastung, sondern auch für mehr Freiheiten. Ich habe das Gefühl, als hätte ich nun alles selbst in der Hand und könnte selber entscheiden, was ich möchte und was nicht.

Jessy Simoes (18) aus St.Gallen

